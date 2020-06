Leben Am Bach wird konkretisiert

Die Marktgemeinde Götzis erstellte in den letzten Jahren einen Plan für die Quartiersentwicklung für das Gebiet „Am Bach“.

Als Ergebnis der Befragungen und Begutachtungen wurde in weiterer Folge eine „Zukunftsperspektive“ für den Ortsteil „Am Bach“ ausgearbeitet, welche insbesondere im Kerngebiet des Quartiers den Fokus in erster Linie auf die Bereiche „Wohnen“ sowie „Kultur/Freizeit“ legt. Auf Basis der vor-Ort-Begutachtungen, der Potenzialanalysen sowie fachlichem Knowhow konnten auch konkrete Nutzungsvorschläge für die einzelnen Areale präsentiert werden. Diese sehen dabei neben einem multifunktionalen Geschäftshaus an der Hauptstraße auch ein neues Businesshotel mit Tiefgarage im unteren Bereich des Gebietes vor. Zusätzlich wurden Überlegungen angestellt, das ehemalige Feuerwehrareal in der Gartenstraße einer alternativen Nutzung zuzuführen.