Leak in der Formel 1: Porsche steigt ab 2026 bei Red Bull ein

Die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen: Porsche wird 50 Prozent vom Formel 1-Team Red Bull Racing übernehmen.

Wie das "Motorsport-Total.com" berichtet wird die Porsche AG 50 Prozent der Anteile des Red Bull Formel 1-Teams übernehmen und ab 2026 an der Seite des österreichischen Teams in die Formel 1 sein. Diese Sensationsnachricht geht aus einem Leak hervor, weil Porsche und Red Bull ihre gemeinsamen Ambitionen der Kartellbehörden melden mussten. Red Bull und Porsche mussten das gemeinsam geplante Projekte auch außerhalb der Europäischen Union melden, unter anderen in rund 20 Ländern, darunter war auch Marokko. Doch warum ist es gerade dort jetzt durchgesickert. In Marokko unterliegen derartige Anträge nach Bewilligung einer Veröffentlichungspflicht.

Offizielle Präsentation verschoben

Auch Audi vor dem Sprung in die Formel 1

Zudem steht mit Audi ein zweiter Hersteller aus dem VW-Konzern vor einem Einstieg in die Formel 1. Aktuell befinden sich die Ingolstädter noch in Verhandlungen mit dem Sauber-Team, das seit 2019 als Alfa Romeo Racing in der Formel 1 unterwegs ist. Wie "Motorsport-Total.com" berichtet, verhandelt Audi weiterhin mit Sauber-Eigentümer Finn Rausing. Audi wolle demnach 75 Prozent der Sauber-Anteile übernehmen. Der Volkswagen-Konzern hat bereits am 7. April 2022 grünes Licht für den Einstieg von Audi und Porsche in die Formel 1 gegeben und zudem wurden auch vom Aufsichtsrat das benötigte Budget durchgewunken. (VOL.AT)