Leader SPG Altach/Vorderland gegen Neulengbach im Livestream

Die Summer-Ladies wollen mit einem Heimerfolg die Spitzenposition verteidigen.

Der Ticker vom Spiel SPG Altach/Vorderland vs USV Neulengbach

Saisonübergreifend hat die SPG Altach/Vorderland zehn Siege in der Meisterschaft in Folge mit einem Torverhältnis von 49:4 eingefahren. Mit einem vollen Erfolg im Heimspiel am Sonntag, 11 Uhr gegen den zwölffachen österreichischen Bundesliga-Rekordchampion USV Neulengbach könnten Francesca Calo und Co. nicht nur für einen neuen Vereinsrekord sorgen, sondern auch die Spitzenposition in der ÖFB Frauen Bundesliga erfolgreich verteidigen. In dieser Meisterschaft kassiert Torfrau Zoe Guillemette Steenhuis noch kein Gegentor und mit dreizehn Toren stellt der Tabellenführer auch die stärkste Offensive in dieser Leistungsstufe. Neulengbach darf für die Summer-Ladies kein Stolperstein sein. „Wollen natürlich unsere Erfolgsstory fortsetzen, aber unterschätzen dürfen wir den starken Gegner sicher nicht“, so SPG SCR Altach/Vorderland Erfolgscoach Bernhard Summer. Aus Eigeninteresse hat sich Summer diese Woche bei der Altacher Herren Kampfmannschaft mit Tipps in Theorie und Praxis einer Weiterbildung unterzogen und wichtige neue Erkenntnisse geholt. Die Startaufstellung bereitet Summer doch großes Kopfzerbrechen. Außer Rieke Tietz (Adduktoren) und Eleni Rittmann (Sprunggelenk OP) steht der gesamte, große, breite Kader zur Verfügung. Summer hat die Qual der Wahl, die dreifache Torjägerin Linda Natter nahm zuletzt nur auf der Ersatzbank Platz. Mit ÖFB Nationalspielerin Eileen Campbell und der Torschützen Führenden Vera Marie Ellgaß (vier Tore) hat der Erstplatzierte ein starkes Sturmduo in den eigenen Reihen. Die direkten Duelle gegen Neulengbach hat die SPG Altach/Vorderland zuletzt dreimal zu Null für sich entschieden.TK