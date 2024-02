Leader Grazer AK war mit Dornbirn schon nach drei Minuten fertig

Die Rothosen verlieren beim Tabellenführer mit 0:3.

Das war der Liveticker vom Spiel Grazer AK vs FC Dornbirn

Neunte Niederlage in Folge für den Tabellenvorletzten FC Dornbirn. Allerdings konnte man von den Rothosen beim Auswärtsspiel beim Tabellenführer Grazer AK auch keinen Punktezuwachs erwarten. Der Spitzenreiter aus der Steiermark führt auch die Heimtabelle mit sieben Erfolgen an. Für die Rothosen war es die sechste Auswärtspleite. Zehn Zähler fehlen Dornbirn nunmehr schon auf einen rettenden Nichtabstiegsplatz. Allerdings könnten mit Saisonende nur zwei Vereine aus der 2. Liga den Weg in die Regionalliga antreten, weil es aus der Regionalliga West höchstwahrscheinlich keinen Aufsteiger geben wird.