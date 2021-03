Lea Peter ist die neue Standesbeamtin in Dornbirn

Menschen aus der Heimat: Lea Peter ist 20 Jahre jung, weltoffen und optimistisch. Sie liebt ihren Beruf und verstärkt nun das Team.

Dornbirn. Das Team vom Standesamt Dornbirn ist um eine junge Kollegin reicher. Im März 2019 absolvierte Lea Peter ihre Standesbeamtenprüfung. Nur einen Monat später hielt sie mit 18 Jahren ihre erste Trauung. „Das war für mich sehr aufregend“, erinnert sie sich als wäre es erst gestern gewesen und erzählt weiter: „Es waren Bekannte von mir. Gerade deshalb war ich sehr nervös und danach sehr erleichtert, als alles glatt lief.“ Doch aufgrund ihres jugendlichen Alters musste sie noch zwei Jahre warten, bevor sie das Team offiziell bei Trauungen unterstützen konnte. In dieser Zeit war sie im Meldeamt tätig, im Standesamt übernahm sie derweil andere Aufgaben. „Dabei konnte ich viel von meinen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen lernen“, dafür sei sie sehr dankbar. Reinhard Weiß wird als langgedienter Standesbeamter Ende Jahr in den Ruhestand treten. Auch Irene Bitschnau , die ebenso eine Vielzahl an Trauungen hinter sich hat, wird bald darauf, Anfang nächsten Jahres, in Pension gehen. Somit ist eine Verstärkung im Team mehr als willkommen.

Lea Peter ist von Natur aus optimistisch und stuft sich selbst als Familienmensch ein. Die 20-Jährige lebt immer noch gern im „Hotel Mama“. Sie und ihre jüngere Schwester genießen das „Hotel“, erwähnt sie lachend und ergänzt noch: „Auch das Familienleben schätze ich sehr.“ Daneben verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Partner und Freunden. Obwohl das in den letzten Monaten zu kurz gekommen sei. Nach zwei Lehrjahren, die sie bei der Stadt Dornbirn absolvierte, hat sie anschließend die Lehre mit Matura begonnen und vor Kurzem abgeschlossen. Am allerliebsten gehe sie auf Reisen. In jungen Jahren so oft wie möglich die Welt erkunden, lautet ihre Devise. „Leider hat Corona die Urlaubspläne durchkreuzt“, bedauert sie. Doch so unbeschwert und weltoffen wie sie ist, hofft die junge Dornbirnerin, beruflich wie privat, bald wieder gelockerte Zeiten erleben zu können. Sie freut sich jedenfalls, ihren Platz am Schreibtisch so oft wie möglich mit dem Trauungsraum zu tauschen. Trotz ihrer Ausbildung zur Standesbeamtin wird man Lea Peter ab und zu noch im Meldeamt antreffen, wo sie in der Lehrlingsausbildung tätig sein wird. EH