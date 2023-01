Lea Lipburger im Training auf Medaillenkurs

Die Schoppernauerin wurde im Abfahrtstraining in St. Anton Dritte.

Am Dienstag ist das erste Abfahrtstraining der FIS Alpine Junioren Ski Weltmeisterschaften 2023 in St. Anton am Arlberg über die Bühne gegangen. Von den österreichischen Damen waren Viktoria Bürgler, Lea Lipburger und Magdalena Ranalter am Start.