Lazio Rom Spieler verstärkt das Mittelfeld von FC Dornbirn

Wenige Stunden vor dem Ende in der Sommerübertrittszeit im Profifußall hat Zweitligist FC Mohren Dornbirn den 21-jährigen gebürtigen Portugiesen Madiu Bari bis Saisonende unter Vertrag genommen. Der im Mittelfeld variabel einsetzbare Spieler kommt vom Italienischen Spitzenklub Lazio Rom auf Leihbasis zu den Rothosen. Der neue Dornbirn Spieler spielte bei Lazio Rom in der Primavera (U-23) Mannschaft. „Es belebt der Konkurrenzkampf im Mittelfeld. Es ist für uns eine große Chance und Möglichkeit mit einem europäischen Topklub zusammen zu arbeiten und wollen dem jungen Talent Spielpraxis in unserer Mannschaft geben. Es ist eine win-win-Situation“, sagt FC Mohren Dornbirn Sportchef Peter Handle zur sensationellen Verpflichtung des siebenfachen Nachwuchs-Nationalspielers von Portugal. Über starke Leistungen bei Benfica Lissabon (sechs Jahre) und FC Porto (drei Saisonen) wechselte er zu Lazio Rom, wo er noch einen laufenden Profivertrag bis 2021 hat. Sein Marktwert beläuft sich derzeit auf 500.000 Euro. Dornbirns Neuzugang Madiu Bari wäre im Heimspiel gegen Liefering (14. September, 16 Uhr) schon spielberechtigt.