Lawinenwege & Dokumentationszentrum

Drei Erinnerungswege und ein Lawinendokumentationszentrum mit Video- und Bildmaterial erinnern in Blons an die Lawinenkatastrophe von 1954.

Am Ausgangspunkt aller drei Wege – dem Gemeindehaus in Blons – gibt es einen ausführlichen Infofolder mit Wegbeschreibungen: Der Leusorg-Weg führt entlang der wiederaufgebauten Höfe bis zum Lawinendenkmal am Friedhof vorbei, der Schutzwald-Weg zeigt auf, wie und wo zum Schutz vor weiteren Lawinen aufgeforstet wurde und der Verbauungs-Weg führt zu den Orten, an denen die Katastrophe von damals ausgelöst wurde und zeigt mechanische Verbauungen wie Schneebrücken und Gleitschneeböcke.