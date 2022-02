Lawinengefahr, Olympia und Neues bei Fohrenburger

Martin Burger, Landesleiter der Vorarlberger Bergrettung, Skirennläuferin Christine Scheyer und Wolfgang Sila, Geschäftsführer von Fohrenburger heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Mit Warnstufe 4 herrscht in Vorarlberg gerade große Lawinengefahr. Am Samstag kam es zu Lawineneinsätzen in Tschagguns, Damüls und Sonntag. Teils mit großem Aufgebot von Alpinpolizei, Flugrettung, Feuerwehr, Hundeführer und Bergrettung. Über die Schneelage und die Rettungseinsätze redet Gerold Riedmann heute mit Martin Burger, Landesleiter der Vorarlberger Bergrettung in "Vorarlberg LIVE".

Bei der Damen-Abfahrt in Lake Louise holte sie sich den fünften und in Zauchensee und Garmisch-Partenkirchen zweimal den zehnten Platz. Skirennläuferin Christine Scheyer aus Götzis hat sich nach ihren Verletzungen zurückgekämpft und steht nun bei den Olympischen Spielen in Peking am Start. Sie erzählt heute in "Vorarlberg LIVE", wie ihre Vorbereitungen laufen und wie die Lage im Olympia-Dorf gerade ist.