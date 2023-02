Lawinenabgang in Lech: Zwei Personen verschüttet

Bei einem Lawinenabgang am Freitag in Lech wurden zwei Personen verschüttet.

Am Freitag, 3. Februar 2023 um 10.45 Uhr fuhren mehrere unbekannte Skifahrer von der Bergstation Muggengratbahn, links über das freie Skigelände in Richtung Tal. Bei einer Querung im Bereich der dortigen Lawinenverbauung löste einer aus der Gruppe ein Schneebrett, wobei zwei Burschen aus der Gruppe ganz- bzw. teilverschüttet wurden. Die Verschütteten konnten sich mit Hilfe der anwesenden Skifahrer unverletzt ausgraben und in weiterer Folge noch vor dem Eintreffen der Pistenrettung selbständig weiterfahren.