Lawine reißt zwei Skitourengeher mit - 42-jähriger Mann stirbt, sein Begleiter kann sich selbst befreien

Bei einem tragischen Unfall in den Schweizer Alpen kam ein 42-jähriger Skitourengeher ums Leben, als er und sein Begleiter am Mittwochvormittag von einer Lawine erfasst wurden. Das hat die Kantonspoliizei Wallis mitgeteilt. Der Vorfall ereignete sich oberhalb von La Fouly, einem beliebten Skigebiet in der Schweiz.