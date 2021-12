Lawine in Tschagguns - Suche nach Verschütteten läuft

Am Mittwoch ist in Taschagguns eine Lawine abgegangen. Es wird vermutet, dass mindestens eine Personen verschüttet wurde.

In der Nähe der Lindauer Hütte im Gemeindegebiet von Tschagguns ist am Mittwochvormittag eine Lawine abgegangen. Passanten haben den Lawinenabgang beobachtet.

Im Einsatz stehen derzeit...

Lawinengefahr steigt

Mit Neuschnee, Regen und Sturm steigt in Vorarlberg die Lawinengefahr im Laufe des Mittwochs landesweit auf Stufe 3 ("erheblich") an. Der Neuschnee und frische Triebschneeansammlungen sind störanfällig und können bereits bei geringer Zusatzbelastung leicht ausgelöst werden, teilte der Lawinenwarndienst mit.

Die Gefahrenstellen befinden sich im Steilgelände aller Expositionen, hinter Geländekanten und in eingewehten Rinnen und Mulden. Lawinenabgänge sind vor allem ab Nachmittag möglich. Mit den milden Temperaturen und dem intensiven Regeneintrag am Nachmittag nimmt die Gefahr von Gleit- und Nassschneelawinen in allen Expositionen unterhalb etwa 2.200 Meter im Tagesverlauf zu.