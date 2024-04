Lauterachs Handballer waren ohne Chance

Bereits in den ersten Minuten zeigen die Westwiener ihre Stärken und können mit 0:4 in Front gehen. Nach einer Viertelstunde kommen die Hausherren auf 7:9 heran, dann legt die Gästemannschaft einen 6:0 Lauf hin und geht mit einer komfortablen 12:19 Führung in die Kabine.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielt WEST WIEN 8 Tore in Folge und sorgt damit für klare Verhältnisse. Bin in die die letzten Viertelstunde gehen die Gäste nicht mehr vom Gas. Am Ende unterliegt der HcB-Lauterach klar mit 18:39 (12:19) und bleibt damit am Tabellenende der Aufstiegsrunde der HLA CHALLENGE.