Lauterachs Handballer siegen in Schwaz

Ersatzgeschwächt, aber trotzdem zwei wichtige Punkte im Tirol geholt.

Der HcB Lauterach starteten gut in die Partie. Drückten den Gastgebern ihr Spiel auf und ließen durch eine kompakte Abwehr und starke Paraden von Raini Kohler kaum Tore zu. So stand es zur Halbzeit 7:13.

Zwei wichtige Punkte konnte man so mit nach Hausemit nach Hause nehmen. Alles in allem war es durch eine hervorragende Teamleistung ein mehr als verdienter Sieg.

“Durch eine konzentrierte und starke Abwehrarbeit von Anfang an konnten wir im Angriff befreit aufspielen und uns auch kleine Fehler leisten. In den letzten 5 Spielminuten hatten wir einige Unkonzentriertheiten, die den Schwazern noch ein wenig an Ergebniskosmetik ermöglichten. Wir haben unser Spiel aber konsequent durchgezogen und konnten so letztlich als Sieger von der Platte gehen.”, so Torhüter Raini Kohler.