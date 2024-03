Lauterachs Handballer fehlten in St. Pölten nur zwei Minuten zum Punktgewinn

Trotz der hervorragenden Paraden von Maid Seferagic in der ersten Halbzeit gelang es in der ersten Halbzeit nicht das spiel lange offen zu halten und der Gastgeber ging mit einer Führung von 20:16 in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang gab Tobias Brand, welcher im Wintertransferfenster von Bregenz gekommen ist sein Debüt. Der Gastgeber zog auf 27:19 davon, aber die Hofsteiger gaben nicht auf und zeigten den Willen zumindest mit einem Punkt nach Vorarlberg zurückzukehren. Die Mannschaft schaffte es in der 58. Minute den Spielstand auf 34:33 zu verkürzen. Eine 2-minütige Ausschlussstrafe kurz vor Schluss brachte dem Gastgeber jedoch die Möglichkeit, ihren Sieg mit 39:34 zu sichern. Bester Torschütze war Toni Skember mit 11 Treffern und der MVP der Gäste war Mihael Ujdur.