Lauterach hofft gegen St. Pölten auf eine Sensation

Als krasser Außenseiter will Eliteligaklub Lauterach den großen Favorit St. Pölten in die Knie zwingen.

Doch der Cup hat auch österreichweit seine eigenen Gesetze. „Wir müssen so lange wie möglich die Null halten und nach vorne hin Nadelstiche setzen. Es wird für meine neuformierte Mannchaft eine tolle Erfahrung und unsere Grenzen werden aufgedeckt. Wir wollen aber trotz allen Voraussetzungen positiv überraschen“, sagt Lauterach Trainer Ingo Hagspiel. Urlaubsbedingt gibt es vor dem Pokalhit beim krassen Außenseiter doch erhebliche personelle Sorgen. So konnte das Team in den letzten Tagen nie in Bestbesetzung seine Trainingseinheiten absolvieren, fast eine gesamte Mannschaft befindet sich in Urlaubsfeeling.

Erst am Vortag des Spiel werden einige Kaderspieler zurück erwartet. Die Kaderzusammensetzung für das Antreten in der ersten Cuprunde ist für Lauterach enorm schwer. Erst kurz vor dem Spielbeginn kann Hagspiel seine Wunschelf zusammenstellen. „Bin froh, dass die Meisterschaft erst nächste Woche startet.“ Standardkeeper Nicolas Mohr befindet sich in Albanien auf Urlaub und wird sicher nicht zwischen den Pfosten stehen. Youngster und Eigenbau Lukas Kusche, der in dieser Woche noch in Griechenland auf Urlaub weilt, soll Mohr ersetzen und es erwartet ihn viel Arbeit. Erstmals im Lauterach Dress wird Neuerwerbung Christoph Kobleder auflaufen und soll in der Abwehr zusammen mit Bojan Avramovic und mit Oldie Christoph Fleisch für Ruhe und Stabilität sorgen.