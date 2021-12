Lauterach Handballer sind in der Mozartstadt gefordert

Nach den guten Leistungen wollen die Hofsteiger in Salzburg gewinnen.

Der wichtige Sieg am letzten Wochenende gegen Linz sollte den nötigen Schwung mitgeben, doch wie so oft kommt es anders als man denkt, so müssen die Hofsteiger gleich drei Spieler aus der letzten Stammformation verletzungsbedingt vorgeben.