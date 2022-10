Lauterach Handballer siegen in Linz

Trotz Fehlen von Kaderspielern war die Hofsteig-Truppe erfolgreich.

Die Lauteracher brauchten eine Zeit, bis sie ins Spiel fanden, und ehe man sich versah musste man ab Minute 11 einem 6:2 hinterher laufen. Das genommene Timeout zeigte Wirkung, die Gäste aus dem Ländle kamen immer besser ins Spiel und in der 21.Minute konnte man das erste mal durch Büchele P. ausgleichen (9:9). Der Knoten schien nun bei den Löwen aus Lauterach geplatzt zu sein, doch dies wirke nur kurzfristig, denn die Antwort der Linzer folgte in Form von drei Toren , doch Lauterach kam mit zwei Toren in Folge durch Mager R. wieder ran. Mit einem Halbzeitstand von 13:11 für das Heimteam ging die sehr abwechslungsreiche erste Spielhälfte dann zu Ende.

Nach der Pause kamen die Hofsteiger frischer und wacher aus der Kabine, konnten mit drei aufeinander folgenden Toren das erste mal in Führung gehen .Es entwickelte sich ein ausgeglichenes hin und her. In Minute 47 übernahmen das Heimteam mit einem Tor plus nochmals kurz die Führung ehe dann ein vier Torelauf der Lauterach für klarere Verhältnis sorget. Aber die Linzer kämpften sich wieder ordentlich heran doch mit dem Glücklicheren Ende für den HcB-Lauterach