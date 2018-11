Laute Sprechchöre für Shootingstar Luka Brajkovic in Davidson

Der Feldkircher Basketballer Luka Brajkovic verzeichnet im zweiten NCAA-Spiel in Amerika starke 18 Punkte und sieben Rebounds

In der Belk Arena in Davidson werden die „Luka“-Rufe lauter. Mit 18 Punkten und sieben Rebounds hat sich der Power Forward aus Feldkirch am Freitag (Ortszeit) bereits in seinem zweiten NCAA-Spiel voll und ganz in die Herzen der Fans gespielt. Die „Wildcats“ kamen zu einem 79:76-Zittersieg gegen Dartmouth.