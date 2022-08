Laut Baba Wanga: Diese Prophezeiungen wurden heuer schon wahr

In diesem Jahr soll uns noch so einiges bevorstehen. Denn nicht nur Nostradamus hat für 2022 Prophezeiungen vorhergesagt, auch Baba Wanga hatte einiges zu berichten.

Ukraine-Krieg und Hitzewellen

Viele Ereignisse, die Baba Wanga vorhersagte, sind auch tatsächlich eingetreten. So hat sie auch für das Jahr 2022 schon einige Dinge gesehen. So soll sie etwa den Ukraine-Krieg und auch die Hitzewellen vorhergesagt haben, aber auch, dass es in manchen europäischen Städten zu Problemen mit der Wasserversorgung kommen könnte. Doch das Jahr ist noch nicht vorbei: Forscher sollen in Sibirien ein noch gefroerenes Virus finden, das zu einer Pandemie führen könnte. Doch auch Indien soll es besonders hart treffen: Das Land soll von einer extremen Hitzewelle heimgesucht werden.