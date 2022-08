Was uns laut Nostradamus im Jahr 2022 noch erwartet

Laut Nostradamus steht uns heuer noch einiges bevor.

Der im 16. Jahrhundert in Frankreich lebende Nostradamus ist weltbekannt, seine Vorhersagen sind legendär. Der Astrologe soll beispielsweise Napoleon, Hitler und sogar den 11. September vorhergesagt haben.

Für das aktuelle Jahr 2022 hat Nostradamus schon den Krieg in der Ukraine, und die Inflation vorausgesagt. Aber das soll noch nicht alles gewesen sein. In den kommenden Monaten sollen uns noch einige drastische Entwicklungen bevorstehen. So soll unter anderem das Ende von Wladimir Putin noch bevorstehen.