Im Zuge einer Prototypveranstaltung fand am Samstag dem 11.08.18 zum ersten Mal die Laurentiusnacht auf dem Rüfikopf statt. Jedes Jahr um den 12. August kommt es zu einem Meteorstrom der ein Maximum an Sternschnuppen aufweist – dem sogenannten Perseidenschauer, auch als Laurentiustränen bekannt.

Sternschnuppen kann man mit viel Geduld und etwas Glück in jeder Nacht bewundern. Die Sternschnuppenausbeute ist übers Jahr ungleich verteilt. Zu den verlässlichsten Meteorströmen zählen die Perseiden. Zwischen dem 9. und 14. August darf man im Maximum jede Minute eine Sternschnuppe erwarten. Eine gute Gelegenheit Wünsche wahr werden zu lassen – denn der Volksmund weiß, dass bei jeder Sichtung ein Wunsch in Erfüllung gehen wird. Die beste Beobachtungszeit ist zwischen 22 Uhr und vier Uhr früh. Dieses Jahr störte auch kein Mondlicht, denn am 11. August ist Neumond.