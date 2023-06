Lauftreff ermittelte Vereinsmeister

Am vergangenen Samstag fand die alljährliche Vereinsmeisterschaft des Lauftreff Hohenems statt.

Der Startschuss erfolgte dabei bei der Volksschule Schwefel, von wo es in rund fünf Kilometer drei Runden um die Lehmlöcher zu bewältigen galt. Bei den Damen konnte Karin Plachy all ihre Vereinskolleginnen hinter sich lassen und rannte nach 22:16 Minuten über die Ziellinie. Bei den Herren verteidigte Werner Charec seinen Titel aus dem Vorjahr und belegte mit einer Zeit von 19:26 Minuten wieder den ersten Platz. Dahinter gab es ein Kopf an Kopf Rennen um den zweiten Rang, welchen sich am Ende Jürgen Schnetzer vier Sekunden vor Norbert Amann sicherte.