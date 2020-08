Laufschuhe gegen Wanderschuhe getauscht

Der Lauftreff Hohenems machte beim diesjährigen Vereinsausflug wieder die Emser Hausberge unsicher.

Hohenems . Beim Lauftreff Hohenems kommt auch die Geselligkeit nicht zur kurz und standesgemäß wird diese mit einer sportlichen Tätigkeit vereint. So stand am vergangenen Wochenende der jährliche Vereinsausflug auf dem Programm.

Bei perfektem Wetter machten die Emser Lauffreunde bei entsprechendem Wandertempo die Hausberge der Nibelungenstadt unsicher. Die erste Etappe führte die zahlreichen Vereinsmitglieder gemeinsam mit Bürgermeister Dieter Egger zum Abschluss der Alt-Ems Challenge für „Stunde des Herzens“ vom Stadtzentrum zum Schlossberg zur Burgruine Alt-Ems. Weiter ging es anschließend zu einem ausgiebigem Einkehrschwung zur Ranzenbergalpe und abschließend in die Schuttannen, wo die Läufer mit kulinarischen Köstlichkeiten von Gabi Mathis verwöhnt wurden. In geselliger Runde gab es so den perfekten Abschluss für den diesjährigen Vereinsausflug.

Gute Nachrichten gibt es beim Hohenemser Lauftreff auch hinsichtlich des beliebten „Lauf ins Gsohl“. „Aufgrund der aktuellen Bestimmungen in Zusammenhang mit COVID-19, ist es nun doch möglich unseren 6. Lauf is Gsohl am 27. September durchführen zu können“, freut sich Vereinsobmann Mathias Galler verkünden zu können. Das Anmeldeportal für alle Interessierten wird am 27.08. geöffnet und bis dahin sollte auch sicher sein, dass kein Virus mehr dazwischen funken kann. „Alles bleibt wie gehabt und wir freuen uns, dass wir euch nun doch auf die Strecke schicken können“, lädt Galler alle Lauffreunde zum beliebten Event nach Hohenems. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit gibt es auf www.lauftreff-hohenems.at. MIMA