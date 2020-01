Laufen und Springen

Austria Cup Spezialsprunglauf zog Kombinierer aus ganz Österreich ins Montafon

Ideale Bedingungen herrschten sowohl am vergangenen Samstag wie auch am Sonntag als der Austria Cup im Spezialsprunglauf und in der Nordischen Kombination in Tschagguns über die Bühne gingen. Windstill, beste Schanzenverhältnisse und genügend Schnee im Auslauf waren die Komponenten, die zu einem gelungenen Bewerb beitrugen. Dabei waren sämtliche Nachwuchstalente – es waren insgesamt 82 Teilnehmer – aus ganz Österreich im Alter von 12 bis 15 Jahren am Start.

Sprintbewerb

Aufgrund des Schneemangels konnte der Laufbewerb nicht wie vorgesehen in Partenen stattfinden und wurde kurzerhand als Sprintbewerb im Zielraum der Schanzenanlage in Tschagguns ausgetragen. Der Sprungwettbewerb fand auf der 66 Meter Schanze statt, bei der die Anlauflänge je nach Alter variiert wurde. Aus heimischer Sicht war es ein voller Erfolg, denn bereits am Samstag bei dem Sprintwettbewerb errang der Vorarlberger Pius Gütl in der Kategorie Schüler die Silbermedaille.

Zwei Silberne, eine Goldene