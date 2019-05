Laufen um Gutes zu tun

Lisa-Maria Almberger und Andrea Burtscher (Landjugend Oberland) organisierten den Lauf Regional.

Mit 55 Kindern und dem Heidi und Geissenpeter Lauf startete der Spendenlauf der Landjugend Oberland. 800 Meter hieß es für die jüngsten Teilnehmern zu bewältigen. Überglücklich empfingen sie im Ziel eine Urkunde und ein „Zopfmändle“. Danach ging es für die Erwachsenen an den Start. Die jungen und junggebliebenen Läufer konnten innerhalb einer Stunde so viele Kilometer um den Latschauer Stausee zurücklegen wie sie schufen. Pro gelaufene 800 Meter erhielten sie ein Armband. Die Läufer mit den meisten Bändern wurden bei der Siegerehrung als Sieger gefeiert. An die 200 Läufer gingen für den guten Zweck an den Start und halfen mit ihrer Teilnahme der Familie Burtscher und ihrem Sohn Vincent, der durch eine Krankheit auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Es herrschte Aufbruchstimmung und alle waren gewillt durch ihren Einsatz an diesem Lauf zu helfen. Manche liefen Runde um Runde, andere nahmen es gemütlicher und spazierten um den See. Aber alle hatten nur eines im Kopf – wir wollen helfen.