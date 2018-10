Laufen für Straßenkinder

Hunderte Schülerinnen und Schüler liefen für ein Hilfsprojekt in Nairobi.

Bereits zum zwölften Mal engagierten sich Jugendliche für mittellose Kinder in Kenia. Heuer stellten sich über 1000 Mädchen und Burschen, vorwiegend aus den Schulen Marienberg, der HTL Bregenz sowie den Mittelschulen Egg, Dornbirn-Markt, Lauterach, Hörbranz oder Wolfurt sowie Eltern und Lehrpersonen sportlich in den Dienst für eine gute Sache. Auf Grund der großen Starterzahl wurden auch heuer wieder zwei separate Stundenläufe nacheinander durchgeführt. „Vielen Dank an alle“, so Hauptorganisatorin Sonja Freuis nach den beiden Läufen. „Ein weiteres Schuljahr für mittellose Kinder in der Armani Primary School am Rande eines Slums von Nairobi ist somit garantiert.“ Ein Teil der Spendengelder kommt neben dem Schulbetrieb auch dem Waisenhaus „Star of Hope Childrens Home“ zu Gute.