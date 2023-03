Laufbahnsanierung im Waldstadion

Spielbetrieb wird zeitweise eingeschränkt

GISINGEN Das Waldstadion Gisingen wird in diesem Sommer umfassend saniert. Betroffen sind vor allem der FC BW Feldkirch sowie die TS Gisingen, deren Trainings- und Spielstätte zeitweise nicht zur Verfügung stehen wird. Der Zeitplan für die Sanierung sieht vor, dass von März bis Juni 2023 die Detailplanung, Ausschreibung und Vergabe erfolgt und die Bauausführung von Ende Juni bis Ende September 2023 stattfindet. Die Bauarbeiten sind auf 12 Wochen veranschlagt und umfassen den Abbruch des Bestands, die Sanierung des Unterbaus, den Einbau eines neuen Kunststoffbelags sowie Fertigstellungs- und Restarbeiten. Während der Abbrucharbeiten ist ein Spielbetrieb auf dem Fußballfeld noch möglich, während der Sanierung des Unterbaus und dem Einbau des neuen Kunststoffbelags hingegen nicht. Die Fertigstellungs- und Restarbeiten werden wiederum möglich machen, dass der Spielbetrieb auf dem Fußballfeld bereits wieder aufgenommen werden kann. Demzufolge ist mit einer Sperre des Spielbetriebs für den Fußball von ca. zwei Monaten zu rechnen. Die reine Einbauzeit des Belags beträgt zwar nur 3-4 Wochen, allerdings müssen die Arbeiten bei nasser Witterung unterbrochen werden. Der Sommer ist daher die am besten geeignete Jahreszeit für die Durchführung der Laufbahnsanierung.

Das Bezirksmusikfest des MV Gisingen, das vom 16. – 18.06. am Festplatz Oberau stattfinden wird, sowie ein Marschmusikwettbewerb am Samstag, den 17.06. im Waldstadion können noch ungehindert stattfinden. Die TS Gisingen hat bereits reagiert und wird ihre Trainingseinheiten temporär auf andere Sportstätten in Feldkirch verlegen. Der FC BW Feldkirch kann weiterhin die Plätze 2 und 4 im Waldstadion nutzen und wird nur wenige Heimspiele von einer Verlegung/Verschiebung betroffen sein. Die Sanierung der Laufbahn ist notwendig geworden aufgrund des schlechten Zustands, der die Rahmenbedingungen für die Trainingseinheiten der TS Gisingen sukzessive beeinträchtigt hat. “Angaben zum verwendeten Material können im Moment noch nicht gemacht werden, wie auch noch keine Informationen zu den budgetierten Kosten veröffentlicht werden sollen”, erklärt Thomas Bachmann, Fachbereichsleiter Sport der Stadt Feldkirch. TAY