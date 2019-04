Lauf Regional

Ein Spendenlauf, organisiert von der Landjugend Oberland, findet am 19. Mai statt.

Die Landjugend Oberland mit den Mitgliedsvereinen Innermontafon, Montafon, Großes Walsertal, Klostertal und Walgau, veranstalten am 19. Mai beim Staubecken Latschau einen Spendenlauf. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit sich bei verschiedenen Genussstationen aus regionalen Produkten zu stärken. Die Ländle-Genuss-Route wartet mit Schmankerl aus den Oberländer Regionen. Um 8.30 Uhr erfolgt die Startnummernausgabe. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr können Sportbegeisterte um den See laufen und somit für einen guten Zweck spenden. Egal ob spazieren, walken oder joggen – es zählt nicht wie weit man in einer Stunde läuft, der gute Zweck steht bei dieser Veranstaltung im Vordergrund.