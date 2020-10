Laub rechen im Kulturhauspark

Vergangenes Wochenende wurde im Park in der Innenstadt ein kräftiges Zeichen gesetzt.

Dornbirn. Vom Obst- und Gartenbauverein und der Essbaren Stadt Dornbirn wurde am Samstag-Vormittag zum Laub-Flashmob in den Kulturhauspark geladen. Flashmob bezeichnet einen scheinbar spontanen Menschenauflauf auf öffentlichen Plätzen, die sich persönlich nicht kennen aber gemeinsam etwas Außergewöhnliches tun. In Kooperation mit dem Werkhof, der Straßenmeisterei, der Umweltabteilung und des Umweltausschusses der Stadt Dornbirn wurde mit dem Laub-Flashmob darauf aufmerksam gemacht, dass Laub rechen tatsächlich Freude bereiten kann. Ganz ohne den Einsatz von Laubbläsern, an denen sich Menschen, Pflanzen und Tiere nicht zwingend erfreuen.