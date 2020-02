Latex & Leder: Das sind die heißesten Looks von Sophia Thomalla

Sexy Looks gehören schon lange zum Image der Moderatorin. Kaum eine andere TV-Schönheit weiß sich besser in Latex und Leder zu präsentieren wie Sophia Thomalla.

Die Freundin von Torhüter Loris Karius weiß, wie sie sich in Szene setzen kann. In knappen Lederoutfits zeigt sie sich bei "Schüttflix", einer Digitalplattform in der Schüttgut-Branche.