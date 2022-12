Laterns investierte in Straßennetz

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde die stark befahrene Hofstraße saniert.

Laterns. Die Sanierung der Hofstraße in Laterns war dabei schon im Vorfeld in zwei Etappen geplant. So sollte die Planung in diesem Jahr und die Umsetzung im kommenden Jahr erfolgen. Damit allerdings die Kommunalförderung über rund 70.000 Euro in Anspruch genommen werden kann, musste nun auch die Umsetzung in diesem Jahr erfolgen.