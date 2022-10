Laterns besserte beim Budget nach

Die Gemeindevertretung von Laterns hat bei ihrer Sommersitzung einen Nachtragsvoranschlag festgesetzt.

Laterns . Aufgrund einer Neuanschaffung bei der Feuerwehr sowie der Sanierung der Hofstraße musste in Laterns beim Voranschlag für das laufende Jahr nachträglich nachgebessert werden. Bereits in der Sommersitzung hat die Gemeindevertretung diesem Antrag einstimmig zugestimmt.

Ein weiteres Vorhaben, für welches nicht eingeplante Kosten aufkamen, war die Sanierung der Hofstraße. Die Sanierung war dabei im Vorfeld für zwei Etappen im Voranschlag geplant und so sollte die Planung in diesem Jahr und die Umsetzung im kommenden Jahr erfolgen. Damit allerdings die Kommunalförderung über rund 70.000 Euro in Anspruch genommen werden kann, muss auch die Umsetzung in diesem Jahr erfolgen. Eine grobe Kostenschätzung wurde dazu mit 172.000 Euro beziffert.