Last-Chance: „Beats&Beer“ Groove 2023 erleben

Ein einzigartiges Rock ‘n’ Roll und Beatmusik-Feuerwerk zündet am 31. August am Borgo Platz.

Bludenz. Die Bludenzer haben in diesem Jahr schon zwei Mal bewiesen, dass „Tot-Gesagte“ außerordentliche Partynächte im Vorarlberger Süden feiern. Das Abschlussevent von Beats & Beer verspricht mit Format SIX wieder eine mitreißende Bühnenshow der sechs jungen Vollblut-Musiker aus dem Ländle, diese zählen zu den angesagtesten Ball-Acts der Szene. Mit elektrisierender Atmosphäre sorgen sie landesweit für schweißtreibende Abende, die im Gedächtnis bleiben. Klassiker von „Can’t Buy Me Love“ über „Great Balls Of Fire” bis „Johnny B. Goode” lassen jeden Tanzerprobten mit müden Beinen zurück. 100% handgemacht, mehrstimmig und authentisch rocken sie mit vollem Körpereinsatz für Jung und Alt.

„An dem Abend zeigen wir es noch einmal allen, Bludenz lebt!“, das Team rund um Natascha Arzberger vom Stadtmarketing ist in den Startlöchern. Aber auch dieses Mal setzt man nicht auf Altbewährtes, denn neu ist die Einladung an alle Besucher aus Vorarlberg gratis mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln ins Städtle anzureisen. Die einfache Handhabe über das Vmobil Veranstalterticket (www.vmobil.at/tickets/veranstaltertickets) besticht. Die kostenlosen Tickets werden vom Bludenzer Stadtmarketing zur Verfügung gestellt und unterstreichen das verstärkte Engagement für Junge – und Junggebliebene. Die Veranstaltungs-Tickets sind nach Veranstaltungs-Datum gelistet, das ausgefüllte Formular wird zum Gratis-Ticket in pdf Form, das ausgedruckt bzw. als Datei auf Tablet oder Smartphone als Fahrkarte dient.

Neben den musikalischen Stimmungsmachern geben sich auch die Bludenzer Gastronomen größte Mühe die Kehlen der Besucher bestens geölt zu halten, damit man zum einen oder anderen Song mitsingen kann. Bier, Longdrinks, Aperol Spritz, Sommerspritzer und Prosecco werden eingekühlt sein, dafür sorgt die Oberland Brauerei Fohrenburg als Kooperationspartner.

Das große Finale der Open-Air-Events in Bludenz setzt dem Sommer die Krone auf!

Factbox

Beats&Beer in der Bludenzer Innenstadt am 31. August, 18 Uhr, Eichamt am Borgo Platz, mit Format SIX

Kooperationspartner: Brauerei Fohrenburg

Für die kulinarische Verpflegung sorgen die Bludenzer Gastronomiebetriebe