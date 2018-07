„Lasst uns aufbrechen und sehen“

KunstVorarlberg lud zur Vernissage des Künstlers Johannes Felder.

FELDKIRCH In der Villa Claudia, das Forum für aktuelle Kunst, wurde gestern zur Vernissage des Künstlers Johannes Felder geladen. Hinter dem Titel „Aufbruch“ sind zahlreiche Werke gemalt auf Leinwand sowie als Projektionen als Video zu sehen. Felder beginnt seine Bilder verschwenderisch, steigert sich zu pastöser Haptik, um sich später einer Subtilität zu bedienen, die mal zärtlich, mal verschmitzt in ihren Bann zieht. Durch ein Wechselspiel aus Zufällen und bewussten Eingriffen verbindet er so Bedächtigkeit mit Impulsivität, Klassik mit Zeitgeist. Landschaften, Porträts und die auf Video gebannte Reflexion des eigenen Schaffens werden in Beziehung zueinander gesetzt und laden den Betrachter ein, sicher geglaubte Paradigmen zu hinterfragen und individuellen Wirklichkeiten in der Abstraktion nachzuspüren – Glück, wie Kant wohl sagen würde.