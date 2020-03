LASK fordert den englischen Fußball-Giganten Manchester United

Im Achtelfinal-Hinspiel der Europaleague trifft der ASK Linz auf Manchester United. LASK-Trainer Ismael will die kleine aber vorhandene Chance gegen die englische Mannschaft nutzen.

In den letzten 15 Spielen gab es für die Linzer wettbewerbsübergreifend nur zwei Niederlagen. In der Frühjahrssaison gab es einzig eine Niederlage gegen Serienmeister Salzburg im Uniqa ÖFB-Cup Halbfinale.

Highlight für die Oberösterreicher

Statistisch gesehen gibt es vor dem heutigen Achtelfinal-Hinspiel eine klare Rollenverteilung. In acht Duellen haben österreichische Mannschaften gegen Manchester United bisher nur ein Remis erzielen können. Doch die Linzer haben in dieser Saison starke Leistungen gezeigt - das beweisen die Ergebnisse. Das heutige Spiel gegen den Europa-League-Sieger aus der Saison 2016/17 geht in die Vereinsgeschichte des LASK ein.