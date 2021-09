Lara Hanslik und Co. holen überraschend Punkt in Wien

In der 3. Runde der WHA Meisterliga holen die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch erstmals seit 4 Jahren einen Punkt in der Hollgasse bei den MGA Fivers.

Aufgrund des kleinen Kaders reiste man erneut als Underdog nach Wien, um sich mit den bislang ungeschlagenen MGA Fivers zu messen. Die blau-weißen Damen hatten nichts zu verlieren und genau so starteten sie auch in die Partie. Nach 8 Minuten stand es schon 2:8 für die Gäste. Auch eine doppelte Manndeckung der Wienerinnen konnte die Feldkircher Damen nicht aufhalten, denn die Abwehr und Torfrau Katja Rauter – spätere Spielerin des Abends – stand sicher. Somit ging es mit 13:18 in die Halbzeit.

Katja Rauter: „Wir haben von unserer stabilen Deckung in der ersten Hälfte profitiert und unsere Chancen konsequent genutzt. In der zweiten Hälfte haben wir nicht mehr das umsetzen können, was wir uns in der Pause vorgenommen hatten. Daran müssen wir arbeiten.“