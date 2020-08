Laptop geklaut: Nackter Mann jagt Wildschweine

Da schauten die Badegäste nicht schlecht: Zwei Wildschweine rennen am Ufer entlang, gefolgt von einem nackten Mann.

Das ungewöhnliche Schauspiel ereignete sich am Mittwoch in einem Berliner Bad. Die Wildschweine wollten sich offenbar mit dem Laptop eines Badegastes, welchen dieser in einer gelben Plastiktüte verstaut hatte, aus dem Staub machen.