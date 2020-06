Langsame Rückkehr zur Normalität

Auch beim UJC Dornbirn wird wieder trainiert.

Dornbirn. Nach über drei Monaten “Shutdown”, starteten kürzlich auch die Dornbirner Judokas mit ihrem Training. Wenn auch noch nicht gemeinsam auf der Judomatte, so zumindest am Sportplatz oder im Kraftraum – natürlich mit vorgegebenem Sicherheitsabstand.

Da Judo als Vollkontaktsport bezüglich Lockerungen noch warten muss, haben sich die Trainer Alternativen überlegt, um ihre Sportler fit zu halten. „Wenn auch kein Judo, aber zumindest haben wir nun wieder mit Fitness, Koordination und Krafttraining losgelegt“, freut sich Coach David Böhler. Die Schüler der Fortgeschrittenen und der Kampfmannschaft trainieren einmal in der Woche in der Bergmannstraße und die Erwachsenengruppe – meist sind dies Eltern von Nachwuchsjudokas – halten sich einmal pro Woche mit einer gemeinsamen Einheit fit. „Bei vielen merkt man allerdings, wie sie durch Corona etwas eingerostet sind“, schmunzelt Böhler.

Die Ligamannschaft und die Jugend trainiert bereits schon wieder dreimal pro Woche zusammen. Hier stehen am Montag und Mittwoch jeweils Einheiten mit Landestrainer Marco Lamprecht in Hohenems auf dem Programm und am Dienstag findet man Dornbirns Judokas im Kraftraum vom Olympiazentrum.