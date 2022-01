Längle wird neuer Bregenzer Bezirkshauptmann

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag den Vorstand der Abteilung Inneres und Sicherheit im Landhaus, Gernot Längle, zum künftigen Bezirkshauptmann von Bregenz bestellt.

Längle war rund elf Jahre in verschiedenen Funktionen auf Bezirkshauptmannschaften tätig. Zudem war er über viele Jahre in verschiedenen Abteilungen des Amtes der Landesregierung beschäftigt. Längle ist seit über 19 Jahren in Führungsfunktionen tätig. Aktuell ist er mit seiner Abteilung maßgeblich an der Pandemiebekämpfung beteiligt.