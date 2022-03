Langlauf-Charity am Kristberg – jeder Kilometer zählt

Am Samstag, den 12. März 2022 geht es am Kristberg in Silbertal im Montafon um einen wohltätigen Zweck.

Jeder gelaufene Kilometer auf der 9,3 km langen Panoramaloipe wird von der Kristbergbahn in bares Geld verwandelt. Der Gesamterlös geht an die soziale Institution „Netz für Kinder“.

Ganz unkompliziert – und doch so wirksam

Alle Infos über die vergangene Langlauf-Charity am Kristberg gibt es auf https://montafon.at/kristberg/de/schneezeit/langlaufen/langlauf-charity

„Wir haben eine wunderschöne, täglich frisch gespurte Panoramaloipe am Kristberg. Außerdem ist es uns wichtig, dass wir auch Aktionen machen, die Kindern in Vorarlberg unterstützen. Aus dieser Idee entstand 2015 die erste Langlauf-Charity“ berichtet Jürgen Zudrell, der Geschäftsführer der Montafoner Kristbergbahn. „Das wird ganz unkompliziert ablaufen: Einfach vorbeikommen und langlaufen – ganz ohne Anmeldung. Jeder Kilometer, der in der Zeit von 10 – 15 Uhr auf der Panoramaloipe gelaufen wird, ist uns € 3,00 wert! Und selbstverständlich wird bei dieser Veranstaltung kein Startgeld verlangt!“ betont der Organisator.

Die Gesamtsumme, die erlaufen wird, wird vollständig an die Einrichtungen „Netz für Kinder“ gespendet. „Weil uns unsere kleinsten Gäste besonders am Herzen liegen,“ so Jürgen Zudrell und freut sich auf zahlreiche TeilnehmerInnen.

Kostenlose Leihausrüstungen

Wer keine eigene Langlauf-Ausrüstung besitzt oder sich an diesem Tag erstmals auf Langlauf-Skiern versuchen möchte, kann eine kostenlose Ausrüstung leihen. Ein beheizter Umkleideraum mit Garderobenschrank stehen bei der Bergstation der Montafoner Kristbergbahn für allen TeilnehmerInnen bereit. Es gibt auch zwei Wachsstellen auf der Strecke.