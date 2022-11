Langjähriger Einsatz für die Feuerwehr

Kameradschaftsabend mit Ehrungen der Feuerwehr Langenegg.

Da seit den letzten Ehrungen einige Zeit verstrichen war, durften sich 27 Feuerwehrkameraden über eine Auszeichnung freuen. Für 25 Jahre wurden Martin Eugster, Bernhard Fuchs, Richard Fuchs, Erich Schwärzler, Ernst Steurer und Martin Vögel vom Land Vorarlberg für Ihre Dienste mit der Feuerwehrmedaille in Bronze ausgezeichnet. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr können Anton Bader, Peter Bechter, Reinhard Bechter, Johann Peter Eberle, Peter Eberle, Reinhold Eberle, Karl Herburger, Gerhard Nußbaumer, Kurt Nußbaumer, Konrad Schwärzler und Robert Schwärzler zurückblicken. Sie erhielten die Feuerwehrmedaille in Silber. Die Feuerwehrmedaille in Gold für 50 Jahre im Dienst der Allgemeinheit wurde an Ignaz Eugster, Florian Helbock, Annaklet Nussbaumer, Hans Nussbaumer, Hubert Vögel und Peter Vögel verliehen.