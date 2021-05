Langjährige Mitarbeiter*innen im Haus Klosterreben geehrt

Im Sozialzentrum Haus Klosterreben in Rankweil wurden Ende April vier Mitarbeiter*innen für ihre langjährige Diensttreue geehrt.

Üblicherweise finden Mitarbeiterehrungen im Rahmen der jährlichen Weihnachtsfeier statt. Coronabedingt konnte die Ehrung für 2020 im Sozialzentrum Haus Klosterreben erst kürzlich nachgeholt werden. Bürgermeisterin und Geschäftsführerin Katharina Wöß-Krall, Leiter Mario Gonner und Pflegeleiterin Monika Sonnweber gratulierten Jan-Hinrich Karow, Hannah Forstner, Andreas Mäser und Hildegard Summer zu ihren Dienstjubiläen in Höhe von 10, 15, 20 und 25 Jahren. Neben einer Urkunde, Philharmoniker-Münzen und einem feinen Essen gab es für die geehrten Mitarbeiter*innen viel Anerkennung und Lob von der Heimleitung: „Ein Unternehmen ist vor allem dann stark, wenn es sich auf ebensolche Mitarbeiter*innen verlassen kann. Und gerade im Pflegebereich, in dem jedes Dienstjahr – insbesondere das vergangene – besonders viel wiegt, freut es mich, dass wir solch treue und motivierte Arbeitskräfte in unserem Team haben.”