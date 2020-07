Langjährige Klostner Zahnarzt übergab an Tiroler Zahnmediziner

Im Sommer 1989 wurde die Zahnarztpraxis im Gemeindezentrum eröffnet. Jahrelange Bemühungen und intensive Verhandlungen gingen voraus, bis die Ärztekammer grünes Licht für diese Arztstelle gab.

Dadurch konnte im Land Vorarlberg eine Lücke in der zahnärztlichen Versorgung geschlossen werden. Christian Rumler war der erste Zahnarzt, der in die umgebauten Räume, welche vorerst für eine Bankstelle vorgesehen waren, eingezogen ist, um darin seine Praxis einzurichten. Er ordinierte dort 31 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung, die er heuer im Juni angetreten hat. Für den Mediziner aus dem benachbarten St. Anton am Arlberg bedeutete dieser Schritt ein gewisses wirtschaftliches Risiko im dünn besiedelten hinteren Klostertal eine Praxis zu betreiben. Er schaffte es jedoch in kurzer Zeit, einen entsprechenden Patientenstock dies- und jenseits des Arlbergs aufzubauen, der im Laufe der Zeit kontinuierlich angewachsen ist. Bürgermeister Florian Morscher war übrigens damals sein erster Patient in der neuen Zahnarztpraxis, die sich rasch zum unverzichtbaren Angebot in der medizinischen Versorgung im Klostertal und der Arlbergregion entwickelte