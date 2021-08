Langfristiges Verkehrsprojekt

Die Marktgemeinde Lustenau reagiert auf Verkehr im Ort, langfristige Verkehrserhebung startet im Herbst.

Lustenau Die Holzstraße und die Maria-Theresien-Straße sind vielbefahrene Straßen in Lustenau. Während die einen diese Straßen nützen, um sich innerorts zu bewegen, gibt es zusätzlich einen Durchzugsverkehr. Wie der Verkehrsfluss dort im Detail aussieht, dem geht die Marktgemeinde ab Herbst auf den Grund. „Wir möchten den Verkehr in Lustenau genau analysieren, um dann anhand statistischer Fakten erfolgreiche zu Maßnahmen setzen“, erklärt Bürgermeister Kurt Fischer. Insgesamt 13 Kameras sind dafür an verschiedenen Straßenlaternen angebracht worden, um in einem Pilotprojekt für diese zwei Straßen das Verkehrsaufkommen zu analysieren.

Nur Daten, keine Fotos

„Wir brauchen faktenbasierte Zahlen, die uns belegen, wie sich die Menschen in Lustenau bewegen“, sagt Fischer. Das Tiroler Unternehmen „Swarm Analytics“ liefert dafür eine eigens entwickelte Software. Swarm Analytics kann die Daten von der Kamera in Echtzeit analysieren. Die Privatsphäre der Verkehrsteilnehmer bleibe gewahrt, da die Bilder noch in der Kamera gelöscht werden. Lediglich die Zahlen wandern in Echtzeit an einen Computer, der sie speichert und auf einem Dashboard anzeigt. „Damit ersparen wir uns aufwändige Verkehrszählungen und können langfristig die Mobilität untersuchen.“

Neue Technologie nutzen

Anhand der Daten können die Experten erkennen, ob es sich um einen reinen Durchzugs- oder internen Verkehr handelt. Es wird jedoch nicht nur der motorisierte Verkehr, wie Pkw, Lkw und Busse erfasst, sondern alle Verkehrsteilnehmer, die sich in Lustenau bewegen. Dazu gehören auch Fußgänger und Radfahrer. So kann anhand der neuen Software beispielsweise auch erkannt werden, welche Zebrastreifen gut genutzt werden und an welchen Stellen noch welche angebracht werden müssen. „Die Zahlen, die wir von den Kameras übermittelt bekommen, helfen uns, ein Gesamtbild zu erhalten.“ Durch die Analyse des Verkehrsflusses können aber unter anderem auch Ampeln optimiert werden.

Start im Herbst