Langes Tauziehen zu Ende: Rocyan ist spielberechtigt

Ende gut, Alles gut. Nach langen Verhandlungen, notwendigen Interventionen von ÖFB, UEFA und FIFA ist endlich die Spielberechtigung für den Brasilianer Rocyan Fernando Santiago Mendonca eingetroffen.

Rocyan Fernando Santiago Mendonca gilt in Brasilien als großes Talent. Der 18-jährige durchlief die Nachwuchsabteilungen von Gremio Porto Alegre und wurde bereits in das U15- und U17-Nationalteam Brasiliens eingeladen. Einige andere europäische Vereine sollen ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung gehabt haben. Der junge Brasilianer kann im zentralen Mittelfeld und auf den Außenbahnen eingesetzt werden. „Rocyan ist ein hoch talentierter Spieler. Aber wir dürfen von ihm keine Wunderdinge erwarten. Er ist 18 Jahre alt und soll sich in Lustenau heimisch fühlen. Schon seit Monaten lernt er- zusammen mit unseren anderen brasilianischen Spielern- deutsch in einer kleinen Lerngruppe“, so Christian Werner.

„Wir wollen nun Rocyan die notwendige Zeit geben, die ein so junger Spieler benötigt und freuen uns jetzt vor allem auch für ihn, dass er endlich bei Pflichtspielen dabei sein kann“.