Lange Nacht der Sprachen

Kindern die sprachliche Vielfalt in der Gemeinde sichtbar zu machen und sie verschiedene Sprachen erleben zu lassen – das ist das Ziel der „Langen Nacht der Sprachen“ am Samstag, 27. September.

Von 17 bis 21 Uhr sind Kinder in Begleitung ihrer Eltern eingeladen, durch Nenzing zu spazieren und verschiedene Stationen zu besuchen. Mit dabei sind die Bibliothek und Ludothek mit Sprachspielen und Bilderbuchtheater, das Wolfhaus, in dem Sagen präsentiert werden, das Caritas-Lerncafé, das zum Cup der Nationen in Tischfußball und Leichtathletik lädt, der BildungsRaum Entfaltung sowie der Kindergarten Dorf mit Sprachspielen. Für Verpflegung ist bei der von HAK-Schülerinnen im Rahmen ihres Maturaprojektes organisierten Veranstaltung gesorgt.