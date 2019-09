Wenn am Samstagabend die 20. ORF Lange Nacht der Museen stattfindet, steht auch in Lauterach eine Nacht lang alles im Zeichen von Kunst & Kultur.

Kunst in der Alten Seifenfabrik – Esther Renata Mathis & Peter Wehinger

Esther Renata Mathis setzt sich mit großer Freude seit 1996 mit der abstrakten Acrylmalerei auseinander. In ihrem Kunstatelier in Dornbirn experimentiert sie mit den Materialien wie Acryl, Kohle, Kreide, Collagen, arbeitet mit Künstlern zusammen und gibt seit 10 Jahren Malkurse und Workshops.

Peter Wehinger studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Sein Werk umfasst Installationen, Skulpturen, Videos und Soundarbeiten. Aktuell spürt er in Zeichnung Themen wie Altern, Sexualität, Männlichkeit, Tod und Vergänglichkeit nach.