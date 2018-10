Lange Nacht der Museen

Ein nächtlicher Schulbesuch im BORG Götzis lohnte sich

Götzis Als einzige Schule Vorarlbergs nahm das BORG Götzis auch heuer wieder an der Langen Nacht der Museen teil und verband darstellende Kunst und Musik. Die Ausstellung eigener Werke im Rahmen der Langen Nacht der Museen bedeutet für Cemre Aksu, Simon Fiel und viele andere Schüler einen Schritt in das öffentliche Kunstgeschehen. „Für uns ist das ein wichtiger pädagogischer Ansatz“, so Direktor Thomas Rothmund