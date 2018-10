Lange Nacht der Museen zog zahlreiche Besucher an

Lustenau. In der Hofsteigstraße, inmitten von Radiomuseum und Offener Druckwerkstatt, hat auch das Stickereimuseum seine Pforten wieder geöffnet. Nachdem das Museum in der Pontenstraße geschlossen wurde, übergab der Vorarlberger Stickereiverband die bestehende Sammlung an die Marktgemeinde Lustenau.

Bevölkerung soll mit entscheiden

Die Nacht der Museen nutzte das Stickereimuseum dazu, die Bevölkerung in die zukünftige Geschichte mit ein zu beziehen. Die Besucher waren aufgefordert, ihre Anregungen und Wünsche zu notieren und mit Stecknadeln an den Plakaten und Bildern zu platzieren. Es wird bestimmt eine spannende Sache, die Geschichte der Stickerei gemeinsam mit der Bevölkerung neu auf zu arbeiten. Zahlreiche Aktivitäten sind bereits geplant, z.B. wird es eine aufwändige Arbeit, die Sammlung zu digitalisieren. Im geplanten Archiv sollen Dokumente Geschichte und Gegenwart der Stickerei präsentieren. Der Verein will eng mit der Marktgemeinde und den benachbarten Museen zusammenarbeiten. Heuer im Juni gründeten ca. 50 Mitglieder den Verein neu: „S-MAK“ ist der Vereinsname, was bedeutet: „Stickerei Museum.Archiv.Kommunikation.

